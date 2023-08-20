Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetiyle Macaristan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere, Macaristan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 13.50’de, Atatürk Havalimanı'ndan Budapeşte'ye hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer eşlik etti.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde Macaristan ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

DHA