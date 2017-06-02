Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Ne yazsak eksik kalır''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi'nde Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Rabbimizin "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" dediği bir peygamber için biz faniler ne söylesek, ne yazsak hepsi eksik kalır. O olmasaydı ne dünya ne de biz olacaktır. O bakımdan bu hassasiyet çok önemli. Öyleyse onun yolunda attığımız her adım bizim için şereflerin en büyüğü, en yücesidir" dedi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber Efendimiz'e olan özlemimizi en güzel hilyeler anlatıyor. Bu aşk bu sevda kıyamete kadar sönmeyecek inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Peygamber Efendimizin bize bıraktığı miras ve sahip çıkabilmemiz ve hayatını anlamamız gerekiyor. Sadece veda hutbesindeki tavsiyelerini yerine getirmemiz bile kurtuluşumuza yeter. Hilyeler bize gönlümüzü ona açma fırsatı veriyor. Onun cemalini ve amelini nakşettikçe dinimizle olan muhabbetimizin artacağına inanıyorum. Hiç şüphesiz Rabbimizin "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" dediği bir peygamber için biz faniler ne söylesek, ne yazsak hepsi eksik kalır. O olmasaydı ne dünya ne de biz olacaktır. O bakımdan bu hassasiyet çok önemli. Öyleyse onun yolunda attığımız her adım bizim için şereflerin en büyüğü, en yücesidir. Bu tür etkinlikler vesilesiyle sanatın ruhumuzu okşayan etkisinin en güzel tezahürüne şahitlik etmekten şeref duyuyoruz. Böyle bir geleneğin mirascısı olmak bize çok önemli sorumluluklar düşürüyor. Son yıllarda bu sanat dallarına ilginin artmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin her köşesinde pek çok kanal vasıtasıyla bu sanat dalları yeniden keşfediliyor. Esasen kabiliyetlerde böyle ortaya çıkar. 1000 kişi hedefe yürür, menzile bir kişi varır. Rabbim bu işi kendisine dert edinmiş kardeşlerimizin gönüllerini açsın.