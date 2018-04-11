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  4. 11 Nisan 2018 21:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'deki askeri uçağın düşmesi Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'ya başsalığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de askeri uçağın düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Cezayirliler için Devlet Başkanı Buteflika'ya başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirde bugün askeri uçağın düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden Cezayirliler için Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflikaya taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın Boufarik Askeri Havaüssü yakınlarına düştüğü yönündeki haberlerin ardından Cezayir Devlet Başkanı Buteflikaya taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blida vilayetinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250yi aşkın Cezayirli'nin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirttiği mesajında, Bu vahim hadise karşısında ihtiyaç duyulduğu takdirde Cezayirli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim ifadelerine yer verdi.

Türkiye olarak Cezayirlilerin acılarını paylaştıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Devlet Başkanı Buteflikaya gönderdiği mesajını şu ifadelerle noktaladı: Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ve kederli ailelerine metanet diliyor, Zat-ı Devletleri, Aziz Kardeşim ile dost ve kardeş Cezayir halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. 

Boufarik Askeri Üssü'nden Beşar vilayetine gitmek üzere havalanan kargo uçağının düşmesi, 257 askeri personelin yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

DHA

cezayir , erdoğan , buteflika
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