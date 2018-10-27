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  4. 27 Ekim 2018 08:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısında İstanbul’u bir 'müze şehir' haline getirmek istediğini söyledi ve müze türleriyle ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sisteme geçişin ardından temmuz ayında oluşturulan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ile Ekonomi Politikaları Kurulu’nun ilk toplantılarını önceki gün Çankaya Köşkü’nde yaptı. Kurulların başkanı olan Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirdiği ilk programda Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği’ne eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliği’ne ise yazar İskender Pala’yı getirdi.

2.5 saat süren Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda Erdoğan’ın İstanbul’u bir “müze şehir” haline getirmek istediğini söylediği ve farklı müze türleri ile ilgili çalışma yapılmasını istediği öğrenildi. İstanbul’da açılabilecek yeni müzelerle ilgili kurul üyelerinin fikir teatisinde bulunduğu; İstanbul’da hangi alanların, “tabii müze” olarak korunabileceğinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Ayrıca Erdoğan’ın İstanbul’da eski kitapların kurtarılması ile ilgili bir “müze kütüphane” açılması için çalışılması talimatını verdiği de kaydedildi.

'MÜZE KÜTÜPHANE'

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu başlığı da Türkiye ile yabancı ülkeler arasında kültür sanat alanında işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi oldu. Bu kapsamda Türk tiyatrosunun, sinemasının, müziğinin yurt dışına taşınması; Türk sanatçıların yurt dışında temsiller yaparak Türk kültürünü tanıtması hedeflenecek. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun bir sonraki toplantısının haftaya salı günü İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Bu toplantıda kurulun atılacak adımlarla ilgili yol haritasını belirleyecekleri ifade edildi.

Milliyet

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