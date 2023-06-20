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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz asgari ücret
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