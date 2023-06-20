Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun'' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın liderliğinde #TürkiyeYüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 20, 2023
Yeni asgari ücret çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize hayırlı olsun.
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