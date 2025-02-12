Davutoğlu'ndan Gazze'ye referandum önerisi: ''Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlansın''

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmasını önerdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de 3 partiden oluşan 'Yeni Yol' partisinin grup toplantısında konuştu.

ARIKAN: ASGARİ ÜCRETLİ MAĞDUR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle Türkiye'de pek çok kesimin mağduriyet yaşadığını belirterek, "Bu ülkede kim mağdur değil ki? Asgari ücretli mağdur, 22 bin lira ile geçinebilmek mümkün değil. Emekli mağdur, hayatını çalışarak geçirdi; 'Tam rahata ereceğim' derken 14 bin lira ile geçinemediğini görünce yine çalışmak zorunda kaldı. Öğretmenlerimiz mağdur, bunca yıl eğitim aldılar ama atanamadılar. Ücretli öğretmenlik gibi komik rakamlara çalışmak zorunda kaldılar. Gençlerimiz mağdur, 16 yıl boyunca okudular ama neticede ev genci olmak zorunda kaldılar. Çiftçimiz mağdur, tarlasını ekip biçiyor ama kazandığı rakam, masrafını bile karşılamıyor. Peki, bu mağduriyetlerin ortak noktası ne? AK Parti'nin getirmiş olduğu bu bozuk sistem. Bu sistem, çözüm üretmiyor, mağduriyet üretiyor. Çünkü bu sistem, halkı değil; rantı düşünüyor. Bu sistem, adaleti değil; keyfiyeti esas alıyor. 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize nasıl anlatıldı? 'Parlamenter sistem bize ayak bağı oluyor, hızlı ve etkin kararlar alamıyoruz' denmişti. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçince ülke uçacak' denmişti. 'Bizim çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok, yeter ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçelim' denildi. Üzerinden tam 7 yıl geçti, mesela Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, hala hunharca can almaya devam eden sokak köpekleri sorununu çözmeye gücü yetiyor mu?" dedi.

DAVUTOĞLU: SİYONİSTLERİ, AMERİKA'DAKİ TOPRAKLARINIZA GÖTÜRÜN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planlarına değinerek, "Trump, 'Gazze'yi satın almayacağız, sahip olmayacağız' diyor. Trump bunu derken Gazze Şeridi'ni istemiyor. 309 kilometrekaredir Gazze'nin toplamı ama o kısa şeridin deniz açılığı; Kıbrıs ile Mısır arasına yay gibi girer. Orada doğal gaz alanları var, meseleleri Filistin'in hakkı olan o doğal gaz alanlarına el koymak, bunun farkında olalım. Şimdi bir Türk olarak, Osmanlı Devleti'nin tebaası bir Türk olarak Trump'a söylüyorum; Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı'dır. Ondan sonra İngiliz mandası kurulmuştur, vatandaşlık vermemiştir. İsrail zaten gayrimeşrudur ve hiç vatandaşlık vermedi. Osmanlı Devleti'nin meşru sürekliliği olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gazzeliler, doğal bir tarihdaşımız ve vatandaşımız muamelesi ile referandum yapsınlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, Filistin Devleti kurulana kadar otonom bir bölge olarak bağlansınlar. Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da dedelerimizin savaştığı ve halen Osmanlı tebaası olmak dışında bir vatandaşlık almamış olan Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar. Eğer bir göç olacaksa Trump, İsraillileri 100 yıl önce taşıdınız, bir kere daha alın o kıymetli siyonistlerinizi Amerika'daki topraklarınıza götürün" diye konuştu.

BABACAN: GAZZE, BAĞIMSIZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN DİRENENLERİNDİR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Filistinlilerin Gazze'den sürülmesine ilişkin planların uygulanamayacağını kaydederek, "Gazze, Gazzelilerindir. Gazze, bağımsız bir Filistin Devleti için direnenlerindir. Gazze, tacizlere, tehditlere boyun eğmeyen Filistinlilerindir. Gazze, üzerlerine yağan bombalara rağmen topraklarını terk etmeyen Filistinli kardeşlerimizindir. Filistinlilerin ne İsrail'e ne de Amerika Birleşik Devletleri'ne verecek tek bir karış toprağı yoktur. Hala anlamadınız mı? On yıllar geçti, çocuklar büyüdü, nesiller değişti fakat Filistin direnişi değişmedi. Filistin davası için verilen mücadele bitmedi, bitmeyecek, kaybedeceksiniz hala anlamadınız mı? Yerleşkelerinizi sürekli çoğalttınız, kutsal mekanlara saldırdınız, taciz ettiniz. Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiniz, Filistinlilere sokak sokak, hane hane zulmettiniz. Çocukları gözaltına aldınız, hapislere attınız. Rehin tuttuklarınıza işkence yaptınız, sonunda Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımcı olarak damgalandınız. Tarihin, insanlığın önünde utanç timsali olarak yer aldınız. Bunlar gözlerini Gazze'deki arazilere diktiler. Ölen insanları basit rakamlar olarak görenler, enkazlara bakıp kazanacak paraları düşünüyorlar. Tabii burada ideolojik arka plan da var ama asıl mesele; Filistinlileri topraklarından sürmenin planını yapıyorlar. Gerçekten çürümüş bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

Babacan ayrıca iktidarın Mısır ve Ürdün'e destek vererek, İsrail ve Amerika'nın planlarına karşı durulması yönünde çağrıda bulundu.

DHA