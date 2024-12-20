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Davutoğlu'nun ''AK Parti'' çıkışı olay oldu: ''Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim''

Davutoğlu'nun ''AK Parti'' çıkışı olay oldu: ''Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim''
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den hiç kopmadığını ve gönül bağının devam ettiğini belirterek, ''Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim'' dedi.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj göndermeye devam ediyor.

"CUMHURBAŞKANI ÇAĞIRIRSA GİDERİM"

Seçime CHP listeleriyle girip Meclis'e 10 milletvekili sokan Davutoğlu, konuk olduğu programda "Eski başbakan olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir vatandaşı olarak, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, genelkurmay başkanı veya herhangi bir başka kurum kurul çağırırsa kanaatlerimi söyler, elimden gelen her türlü desteği veririm ama tanımlanmış bir görev şeklinde olmaz" dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

CHP lideri Özgür Özel'e eleştiriler yönelten Davutoğlu, "Özgür Özel, Erdoğan'la görüşürse normalleşme oluyor hepimiz alkışlıyoruz. Ben de alkışladım görüşsün diye. Peki Erdoğan'la görüşmüş olsak bu normalleşme olmaz mı? Veya bundan kim korkar? Sayın Özgür Özel yanlış yapmadı, doğru yaptı. Ama bugün ismini vermeyeyim, bazı televizyonlar, onlara söylüyorum, biz AK Parti'ye karşı haklı mücadele verdiğimizde o zamanki bakış açınız demek ki son derece egoist bir bakış açısıymış. Demek ki sadece bizi istismar etme amaçlı bakmışsınız. Bizimle yeni bir Türkiye inşa etmeyi düşünmemişsiniz demek ki. Şimdi o ihtiyacınız bitti, bir sürü çevre gibi vur abalıya, vur Davutoğlu'na. Ya bana vuran vurdu, elhamdülillah, hala buradayım. Yedi düvel vurmaya çalıştı, buradayım, gitmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'DEN KOPMADIM, KOPMAYACAĞIM"

"Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: "O kitlelerin de tarihi AK Parti'yle başlamaz, 28 Şubat'la başlar, 12 Eylül'le başlar. Yassıada Mahkemeleri'yle başlar. Ben o kitlelerin içinden geldim, o muhafazakar kitlelerin sözcüsü oldum, hocası oldum. AK Parti'yle beraberim derken de kastettiğim AK Parti'nin bugünkü kadroları o günkü ilkeleri terk etti ama ben terk etmedim diyorum."

Etiketler ak parti Ahmet Davutoğlu gelecek partisi
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