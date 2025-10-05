  1. Anasayfa
  4. DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı!

Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan için geçen sene yaptığı çağrıyla başlayan yeni süreçte DEM Parti'nin bebek katili Öcalan için özgürlük talepleri devam ediyor. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldığı canlı yayında Kürt sorunu çözümünün ise bebek katiliÖcalan'ın serbest bırakılmasıyla mümkün olacağını savundu.

DEM Parti eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği umut hakkı için baskıyı arttırıyor.

DEM Parti'den yapılan her açıklamada "Devlet verdiği sözleri tutmalı" diyerek açık açık umut hakkı ile birlikte bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması talep edilirken son olarak da DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TELE 1'de yayınlanan Türkiye'nin Yönü adlı programda canlı yayında açık açık bebek katili için özgürlük istedi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit sürecin sağlıklı ilerlemesi için Öcalan ile görüşme sağlanmasını ve serbest bırakılmasını istedi.

Konuyu Selahattin Demirtaş'a da getiren Koçyiğit "şimdi AYM kararları uygulanmıyor. Sayın Demirtaş içeride. Çok bir daha söylemek istiyorum ya. Sayın Demirtaş niye içeride?" diye sordu.

İşte DEM'li Koçyiğit'in bebek katili Öcalan için özgürlük istediği o ifadeleri:

"Kürt sorunun çözümünü konuşuyorsak Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü konuşmak zorundayız. Bu kadar açık ve net. Bunu böyle gizli saklı bir şey olarak da söylemiyoruz. Her yerde söyledik. Her yerde de söylemeye devam edeceğiz. O anlamıyla sistemin prangalarından kurtulması gerekiyor. Bu ülkedeki bu sistemin en temel prangası Kürt sorunudur."

 

Etiketler dem parti abdullah öcalan bebek katili terörist terör PKK Gülistan Kılıç Koçyiğit
