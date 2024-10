Destici: ''Kredi kartın için 750 TL vermezsen sonun Suriye, Irak ve Filistin gibi olur''

AK Parti'nin yasalaşırsa dünyada bir ilk olacak olan "kredi kartı limiti 100 bin TL'nin üszerinde olanlardan ek vergi" yasa teklifi "vermezsen sonun Suriye, Irak, Lübnan gibi olur" diyerek destek çıkan Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin lideri Mustafa Destici'den geldi. Destici teklif için "harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır şeklinde düzeltilebilir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kredi kartı limitlerinden 'savunma sanayii fonu' adına kesilecek vergileri savunurken sert bir çıkışa imza atmıştı.

Destici "100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan, devlete 750 lirayla savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Mehmetçik canını, polis kanını, güvenlik koruyucusu ailesini veriyor; sen 750 lira vermişsin, çok mu! Onların derdi, bunların takımı, savunduğu siyasetçilerden biz ne duyuyoruz? Bunlar milliyetçileri değil, DEM'lileri savunurlar. Bunlar Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldiğinde Yunanistan'ı, Batı'yı, Ermenistan'ı savunurlar. Bunların hiçbir zaman Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğunu görmedim. Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına sığınarak devlet, vatan, din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu; onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına da ihtiyacı yoktur. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, "demlenmeye" devam etsin." açıklamasını yapmıştı

Mustafa Destici, Sakarya’nın Erenler ilçesinde yapılacak toplu açılış törenine katılmak için geldiği kentte partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Destici, limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonuna yıllık 750 TL para alınmasına ilişkin yapılan düzenlemeyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"VERGİDE ADALETİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GÖRÜYORUZ"

Destici, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına yönelik düzenlemeyle ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Elbette ki savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz Büyük Birlik Partisi olarak. Açık ve net söylüyorum. Birileri buna da bahane üretebilir. Ama burada tabii vatandaşlarımızın ben art niyetli olanları bir tarafa ayırıyorum. Çünkü direkt savunma sanayimize karşı olan bir kesim var. Belki limiti 100 binin üzerinde değil de 'harcaması 100 binin üzerinde olanlardan 750 lira alınır' şeklinde düzeltilebilir. Vatandaşın 100 bin liralık kredi kartı var ama belki ayda 10 bin lira harcıyor. Biz vergide adaleti her şeyin üstünde görüyoruz. Bunda en çok dillendiren bu konuda da teklifler sunan bir siyasi partiyiz. Onun için burada bu bir haklı serzeniştir, haklı şikayettir. 100 bin lira limiti olan değil de aylık kredi kartından 100 bin TL ve üzeri harcama yapanlardan bu rakam alınabilir. Bizim önerimiz bu." (DHA)

