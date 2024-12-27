DEVA Partisi'nden Saadet-Gelecek grubuna transfer: 2 vekil dilekçe verdi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, ''Saadet-Gelecek grubunun varlığını sürdürmek amacıyla, arkadaşımız Ertuğrul Kaya ile Saadet-Gelecek grubuna katılma dilekçemizi TBMM başkanlığına verdik'' açıklamasını yaptı.

DEVA Parti'li Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik siyasi zemini canlı ve diri kılan, seçmenlerin siyasi zemine olan inancı ve bağını belirleyen, iktidardan çok muhalefettir. Meclis'te bir siyasi grubun varlığını sürdürmesinin önemi, bu hafta Saadet-Gelecek grubunun söz hakkının sona ermesi ile bir kez daha ortaya çıktı. CHP'nin çarşamba günü Genel Kurul’u protesto etmesi ile de muhalefetin eksilmesinin/yokluğunun sonuçları bir kez daha derinden hissedildi. Çatı parti ile ortak TBMM grubu kurma girişimi devam ederken, parti yetkili kurullarımızın onayı ile süreç tamamlanana kadar, Saadet-Gelecek grubunun varlığını sürdürmek amacıyla arkadaşımız Ertuğrul Kaya ile Saadet-Gelecek grubuna katılma dilekçemizi, TBMM başkanlığına verdik. Hayırlı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞMÜŞTÜ

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın 24 Aralık'ta partisinden istifa etmesinden sonra Saadet-Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düşmüştü. Yeniden grup oluşturabilmesi için iki partinin milletvekili sayısının 20 olması gerekiyor.

DHA