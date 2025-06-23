Devlet Bahçeli'den 5 ay sonra bir ilk!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak'tan bu yana ilk kez partisinin grup toplantısına katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçirdiği rahatsızlık sonrası olduğu ameliyat dolayısıyla tedavi sürecinden 2 ay sonra ilk kez 4 Nisan günü Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinde görüntülenmiş, adını taşıyan vakfın açılışına katılmıştı.

En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısına katılan MHP lideri Bahçeli, 7 Mayıs Çarşamba günü TBMM'ye gelerek Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 5 ay sonra ilk kez grup toplantısına katılacak.

MHP TBMM Grubu sosyal medya hesabında üzerinde, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan ve 'MHP grup toplantımız 24 Haziran 2025 Salı günü saat 10.45'te yapılacaktır' notu yer alan paylaşımda bulunuldu.

"BAYRAMDA SONRA GRUBA GELECEĞİM" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları nedeniyle, partisi 28 Ocak'tan bu yana grup toplantısı düzenleyememişti. 27 Mayıs'ta DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği Meclis’ten ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" açıklamasını yapan Bahçeli, geçtiğimiz hafta da grup toplantısına katılmamıştı.