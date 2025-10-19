Diyarbakır'daki ''Öcalan'a özgürlük'' rezaleti sonrası AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da terör örgütü lideri Öcalan için yapılan yürüyüş için "sürece sabotaj" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde hem DEM Parti'nin hem de bebek katili Öcalan'ın açık açık ifade ettiği "umut hakkı" ve "özgürlük" talepleri devam ederken DEM Parti'nin çağrısıyla dün gece Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük yürüyüşü düzenlemiş binlerce kişi ellerinde bebek katilini Öcalan'ın posteri ile yürürken yürüyüşe DEM Partili milletvekilleri de eşlik etmişti.

Diyarbakır'da terör örgütü Öcalan'ın serbest kalması talebiyle yapılan skandal yürüyüş sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye” sürecine “sabotaj” düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille “düşman” diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların “terörsüz Türkiye” sürecine “suikast” teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Terörsüz Türkiye” süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz."