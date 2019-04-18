Ekrem İmamoğlu'nun ilk mesai günü ilk mesaj

31 Mart yerel seçimlerinin resmi sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek dün mazbatanısın alan Ekrem İmamoğlu, bugün göreve başladı. Sabah saatlerinde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) binasına gelen İmamoğlu kameraların karşısına geçti ve basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

Bugün bütün çalışma arkadaşlarıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımızla, kadromuzla "Bismillah" diyoruz. Hayırlısıyla işimize başlayacağız. Büyükşehirin hafızasını dinleyeceğiz. Bugüne kadar buradaki çalışma arkadaşlarımızın teknik görüşleri çok çok değerli. İçine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz ona talibiz. Bu anlayışla bu güzel ve tarihi kurumun tüm insan kaynağından faydalanacağını herkes bilmeli. Farklı bir anlayışa başlangıç yapacağız. Bizden olmayanlar, bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür bugün. Biz kucaklarken, bizim çalışma arkadaşlarımız da aynı samimiyetle bizi kucaklasınlar istiyoruz. Kişiye hizmet anlayışıyla hiçkimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat İstanbullunun faydasına olacak.

İstanbul'da 'her şey çok güzel olacak anlayışının' yeni bir başlangı. Saraçhane'ye oy veren, vermeyen herkesi davet ediyorum. İnşallah İstanbul için çok güzel bir başlangıç olur.

İmamoğlu bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonları İstanbul'a geliyor. Bu hafta sonu da İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusunu "Benim sorumluluğun neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımızı varsa elini sıkarız, daha fazla fırsatımız varsa kucaklarız, daha fazla fırsatımız varsa konuşuruz" diye yanıtladı. İmamoğlu, "Saraçhane'ye sık geliyor. Davet edecek misiniz?" sorusuna "Kesinlikle davet edeceğim. Biz bu şehri barıştırmaya geliyoruz" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Belediye Meclisini pazartesi günü toplayacağız. Takvimde öyle görülüyor." dedi.