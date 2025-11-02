En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi
ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen "En beğendiğiniz CHP'li siyasetçiler kimlderdir" anketinin sonuçlarına Gürsel Tekin damgasını vurdu...
ORC Araştırma CHP'nin en beğenilen milletvekilleri anketinin sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarında birinci sırada halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yer alırken, ikinci sırada ise CHP Genel Başkanı Özgür özel vardı.
Anket sonuçlarında mahkeme kararıyla CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin'in yüzde 40,6 oy oranıyla 3'üncü sırada yer aldığı görüldü.
İşte ORC Araştırma tarafından 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında "muhalefet partilerine oy veren seçmenlerle" yapılan "En beğendiğiniz CHP'li siyasetçiler kimlerdir" anketinin sonucu:
