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Erdoğan 18 kanalın ortak yayınında konuşurken, Kılıçdaroğlu söz verdi

Erdoğan 18 kanalın ortak yayınında konuşurken, Kılıçdaroğlu söz verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam 18 kanalın ortak canlı yayını sırasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Demokrasi vadediyoruz demokrasi" diyerek bir söz daha verdi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden dün akşam yapılan ve Star, Kanal D, Atv, Kanal 7, Beyaz Tv, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ile Akit Tv kanallarında dün akşam yayınlanan canlı yayına Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir tepki geldi.

"Demokrasi vadediyoruz demokrasi" diyerek bir söz daha veren Kılıçdaroğlu "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

 

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu söz verdi canlı yayın recep tayyip erdoğan
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