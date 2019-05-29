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  4. 29 Mayıs 2019 20:25

Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğinin S-400 savunma sistemi olduğu belirtildi.

Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede S-400'ler de ele alındı.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir” ifadelerini kullandı.

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