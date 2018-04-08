Erdoğan: Artık bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki AK Parti İl Kongresi öncesinde salonun dışında toplanan kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te okuduğu şiirden sonra ceza almasını hatırlatarak, "Yiğit düştüğü yerden kalkar" dedi.

Erdoğan, "Benim için Türkü Kürdü Arabı... farketmez. Hepsi benim için Müslüman olarak kardeştir. Bu terör örgütü bizi böldü parçaladı. Artık bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.

İnşaallah Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti artık Sağlık Bakanlığımızın Eğitim Araştırma hastanesi üniversitemizin fakültesi olacak. " açıklamasını yaptı.