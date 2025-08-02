Erdoğan çok kızacak; erken seçim için tarihi bu sefer bir bakan verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, seçimler için 2028 yılını işaret etse de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Muhtemelen 2027'de olacak" ve "Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli ziyaretler ve programlar kapsamında geldiği memleketi Trabzon'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantıya katıldı, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Uraloğlu burada yaptığı konuşmada "Geleceği yaşamak, ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027'de olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimden bağımsız, biz böyle o akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini takip ediyoruz, bir anda 2027'nin sonuna doğru geldik diyelim. Ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı, bunu ben yaşıyorum, rabbimden niyaz ediyorum" diyerek iktidar kanadından erken seçimin tarihini veren ilk isim oldu.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 9 Temmuz’daki bir konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yüzde 29 oyla seni o koltukta oturtmam" sözlerine yanıt olarak "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028’de, Mahalli İdareler Seçimleri ise 2029’da yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

"TRABZON'A 175 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Bakan Uraloğlu, "Memleketimde olmaktan mutluluk duyuyorum. Ortak akıl yaklaşımıyla ilimize neler yapabiliriz, aksayan taraflarımız nelerdir ve nasıl telafi edebiliriz diye bir değerlendirme yapmış olacağız. Talepler doğrultusunda neler yapabileceğimizin takipçisi olmaya gayret edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'a yaklaşık 175 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Kara yolu, hava yolu, denizcilik, haberleşme, raylı sistemlerle ilgili başlattığımız bir proje. 56 kilometre bölünmüş yolu 265 kilometreye çıkarmışız. Sıcak asfalt dediğimiz, bitümlü sıcak karışım kaplamayı 89 kilometreden 564 kilometreye çıkarmışız. Köprü, viyadük uzunluklarını 26,5 kilometreye, tek yol iyileştirmesini yaklaşık bin kilometre ulaştırmış. Tünel uzunluğunu da 600 kilometreden yaklaşık 64 kilometreye çıkarmış durumdayız. Doğu Karadeniz'deki ulaşım konusu, birinci derece önemli. Buranın olmazsa olmazı kara yolu çalışmalarıdır. Şehrimizi ihtiyaçlarını karşılamak adına bazı projelerimizi hayata geçirdik. Bazı projelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu.

'MODERN DÖNER KAVŞAĞI, İLK YOĞUNLUKTA TEST EDECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ve stadyuma hizmet edecek döner kavşakların simülasyonlarının yapıldığını belirterek, Zigana Tüneli, 14,4 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın çift tüplü en uzun tüneli ve en eski Zigana geçididir. Yeni Zigana tüneli ile buradaki ulaşımı kolaylaştırmış olduk. Bunu sadece Erzurum yolu değil; İran'a, Irak'a kadar uzanan bir aksımızdır. 675 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nu hizmete açmıştık. Bugün belli zamanlarda yeterliliğini tartışır olduk. Belli bölümlerde kapasitesini doldurduğunu görüyoruz. Zigana bağlantısını sağlayan Maçka Yolu'muzda erişim kontrolü diyebileceğimiz sinyalize kavşaklarının azaltıldığı, köprülü, seviyeli kavşaklarla bağladığımız bir yol. Beşikdüzü-İskenderli-Tonya yolunu bitirdik. Trabzon Şehir Hastanesi ve stadyuma hizmet edecek, modern döner kavşak dediğimiz, Trabzon'da da benzer uygulamaları olan kavşağı ilk yoğunlukta test etmiş olacağız. Simülasyonlarını yaptık ve problem olmayacağını öngördük dedi.

'KANUNİ BULVARI'NDA YÜZDE 90'LAR SEVİYESİNE GELDİK'

Kentte yapımı süren Güney Çevre Yolu projesine dair bilgiler veren Bakan Uraloğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu'nda 54,3 kilometrelik bir hat. 30-40 kilometreden başlayarak, şehrin gelişimini de dikkate alarak Mersin'den başlayarak Araklı'nın girişine kadar uzatmamızın doğru olduğunu düşündük. Birinci etabın çalışmalarını da başlatmıştık. Buradaki tünellerin birçoğunda çalışmalar devam ediyor. Kanuni Bulvarı2nda yüzde 90’lar seviyesine geldik diyebilirim. Akyazı'dan başlayıp, Boztepe’nin çıkışına kadar uzanan ve Değirmendere'ye de bağlantı yaptık. Belli bir noktasında da iyileştirme yapacağız. Sahile bağladığımızda bir aks bütünlüğünü de genel anlamda teşkil etmiş olacak. Maçka yoluna çıkması noktasında da şehrin yöneticiler ile tartışacağız. Genel anlamda bitmiş olan bir proje olduğunu söyleyebilirim. Pulathane Bulvarı'nda da yüzde 80’ler seviyesine gelmiş durumdayız. Of-Çaykara yolunun yüzde 70 bölümüne geldik. Önemli seviyesi bitti diye konuştu.

'RAYLI SİSTEM PROJESİNİ BİTİRME AŞAMASINDAYIZ'

Trabzon'da raylı sistem projesinin 2026 yılında başlamasını hedeflediklerini belirten Uraloğlu, Belli noktalardaki trafik 100 bini geçmiş durumda, 100 bin hizmet seviyesini iyice düştüğü bir sayıdır. Türkiye'de sayılı noktalarda var. O trafikleri belli zemin kavşaklarla yönetmemiz mümkün. Onun da takipçisiyiz. İnşallah çözüm gelecek. Raylı sistem projemiz var. Proje aşamasını bitirme aşamasındayız. Akçaabat'tan başlayarak Yomra'ya kadar gidecek. 32 kilometrelik bir hat. İlk etapta, Şehir Hastanesi ve stadyum ile Havalimanı arasını ikinci etapta da Akçaabat ve Yomra'da eksik kalan kesimleri bitirmeyi düşündüğümü bir çalışmamız var. Bu sene projeyi tamamlayıp, 2026 yatırım programına sunmaya gayret ederek yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Yolcu taşımasına katkı sağlayacağı gibi modern bir şehir imajına da güçlendirecektir. Trabzon'un güneyden demir yolu bağlantısı durumu var. Karadeniz'de sırtınızı denize dönüp, yukarı baktığınızda en güzel vadinin baktığınız vadi olmasını istersiniz. Samsun'dan Sarp'a kadar bir demir yolu proje çalışmasını başlattık. Bunun ilk ayağı da Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Çorum ve Samsun arasının ihalesini yapacağız. 2-3 sene devam edecek. İnşallah kısa zamanda hayata geçirerek bütün Karadeniz'i bağlayacağız diye konuştu.

'YATIRIM PROJESİNE ALINMIŞ OLMASI ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denize yapılan 3'üncü havalimanını da tasarladıklarını duyurarak, Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 140-160'lara çıkan uçak seferleri var. Ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri. Bazen 7'nci oluyor. Genel anlamda yakın zaman ihtiyaçlarını, dış hatlar, ek hizmet binası gibi işlerle kısa vadeli olarak çözmüş oluyoruz. Uzun vadeli olarak yatırım programına aldık. Projesini bitirdik diyebilirim. Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde, denize doğru Türkiye'de denize yapılan 3'üncü havalimanını tasarladık. Bütçe imkanlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda değil de daha makul bir zaman diliminde olacak inşallah. Yatırım projesine alınmış olması çok kıymetli dedi.

‘BİRİSİNE ÇAMUR ATMAK BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantı sonrası AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Biz gerçekten hizmet siyasetine odaklandık. Birisine çamur atmak bizim görevimiz değil. Eleştirmekten bile imtina ediyoruz ama kimseye çamur atmıyoruz. Hiç kimse de dokunulmaz değil. Biz milletimize hesap vereceğiz. Sonra gerekirse hukuka hesap vereceğiz. Onun için yaptığımız her şeyi hem vicdana uygun hem de hukuka uygun yapmak zorundayız. Elbette sorumluluk ve risk alacağız. Yarın hesap sorulacağını bileceğiz. Biz bu saikle, yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

'MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞMADIM'

Bakan Uraloğlu, "Siyaset risk almaktır. O gün başlattık sonra bütün gerekenleri de yerine getirdik. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Gereği yerine getirilmeyen bir işten bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde finans kuruluşunun ismini de vererek zikrettim. Onlar, bana ulaştı. 'Lütfen bizim ismimizi vermeyin' dediler. Hadi isimlerini vermeyeyim. Avrupa’da önemli bir yatırım ve finans kuruluşundan alınmış olan tamı tamına 60 milyon euroluk bir para ortada yok. Böyle bir şey ile meslek hayatımda karşılaşmadım. Siz bir finans kuruluşundan para alıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 60 milyon euroluk imalat yapıldığı halde, Türkiye'nin en büyük 3 tane firmasından biri yaptığı halde, siz o parayı oraya ödemediniz. Ondan sonra da çıkıp konuşuyorsunuz. Allah sizleri ıslah etsin, başka ne diyeyim? Elbette bunların hesabını soracağız. Sormaya devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Eğer bir hesap verilebilirlik varsa, buyurun bunların hesabının verin. Kimseye çamur atmaya uğraşmayın. Bakın biz asla kimseye çamur atmıyoruz. Biz Allah katında da hesap vereceğimizi bildiğimiz için eleştirirken de vicdanlı eleştiriyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA TEKRAR CUMHURBAŞKANI OLACAK'

Bakan Uraloğlu, "Geçmişi zihnimizde canlandırmak çok kolay. Hem yaşadık hem de hatıralarımız var; geleceği yaşamak başka. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. 2027 ya da 2028'de olacak. 'Muhtemelen 2027'de olacak' diye düşünüyorum. Elbette, kendi adıma düşüncelerim ve yapmayı planladıklarım var. Görevimin ne olduğundan bağımsız olarak, biz o akşam Trabzon'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonuçlarını takip edeceğiz inşallah. Şunu görüyorum ki; Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar cumhurbaşkanı olacak. Seçimleri en iyi şekilde kazanıp, bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini ve gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum. İyi niyetle yola çıktık" diye konuştu. (DHA)

DHA