Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "çalışmayan" tüm emeklilere 5'er bin TL ek ikramiye ödeneceğini, çalışan emeklilere ise ödeme yapılmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16:50'de Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı saat 20:30'da sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ana gündem maddeleri arasında emekli zammı, terörle mücadele ile İsrail ve Filistin arasındaki gerilim olan toplantı sonrası milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zammın ayrıntılarını da açıklaması bekleniyordu.

Emeklilere Kasım'da 5'er bin TL ödenecek

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık. Hem emekli olup hem çalışanlar kapsam dışında olacak" dedi.

Erdoğan ödemelerin Kasım ayında başlayacağını duyurdu.

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulunmuş ve Kabine toplantısını işaret etmişti.

"Türkiye her türlü arabuluculuğa hazır"

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası İsrail-Filistin gerilimine ilişkin Türkiye'nin esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış gelmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Fahiş fiyat cezaları devam edecek

Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar yapılacağını belirten Erdoğan, zincir market ve esnafa da "Yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" diyerek seslendi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ekonomiden güvenliğe, bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiğimiz kabine toplantımızı tamamladık. MGK'nın Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve dışında stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını tüm katılımcılarla yaşadık. Bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize de güç veriyor.

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapma hedefine adım adım yaklaşıyoruz.

Bölgemizde ve dünyada nefret suçlarının arttığı dönemde Türkiye'nin kucaklayıcı tavrı çok çok önemlidir. İstanbul'daki hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz.

Depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması ve terörle mücadele önceliğimizdir. Ülkemizi faiz kur enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini boşa çıkartmaya kararlıyız.

EMLAK SEKTÖRÜNDE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE KARARI

Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerin düzenli olarak yükseltilmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyoruz. Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz yılbaşına kadar uzattığımız pazarlama, satış, ilan sınırlamamalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan, haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ve şahıslara idari para cezası kesildi. Rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli, makul şekilde hareket etmeyerek kişi ve kurumlara ağır yaptırımlar getiriyoruz. Fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır cezalar ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar, etiket ile kasası üzerinde fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere 215 bin lira ceza yazıldı.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE 5 BİN TL EK İKRAMİYE

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Yılbaşından sonra da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla, sınırlarımız dışındaki mücadeleyi insani ve ahlaki çizgileri ihlal etmeden yürütüyoruz. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız son harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. Teröristlere ait toplam 194 hedef imha edilirken 162 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonları yürttük. Sınırlarımızda bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimiz bize bunun sözünü verdiler ama sözlerini tutmadılar. Terör örgütlerinin adını değiştirmekle bir şey değişmiyor. Bir gece ansızın sözünün gereğini sürdüreceğiz. Kuzey Irak sınırlarımızda oluşturmaya başladığımı güvenlik koridorunu yaygınlaştırıyoruz.

TÜRKİYE'YE AİT SİHA'NIN DÜŞÜRÜLMESİ

Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

BM'nin ve diğer kuruluşların Filistin ile ilgili aldığı kararlar uygulanmadı. 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz diplomatik ilişkilerimizi sürüdüyoruz. 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış gelmeyeceğine inanıyoruz. Ne İsrail ne de Filistin topraklarında tek bir masumun kanının kanamaması gerektiğini söylüyoruz. Camilerin bombalanması, sivillerin öldürülmesi asla kabul edilemez. Savaşın bir adabı bir ahlakı vardır. Tüm taraflar buna uymak zorundadır. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Gün fevri değil devlet aklıyla soğukanlılıkla hareket etme günüdür. Türkiye olarak esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazırız.



