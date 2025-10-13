Erdoğan havadayken gelen haber kriz yarattı: Uçak pisti pas geçti!

Mısır'daki Gazze zirvesine katılmak üzere hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti pas geçti. Bunun üzerine dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da zirveye katılacağını öğrenince, pistin pas geçilmesi talimatını verdiği öne sürüldü. Netanyahu'nun gelmeyeceği anlaşılınca uçak iniş yaptı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Erdoğan'ın Mısır ziyaretine ilişkin bir iddiada bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu. Ancak daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamayla Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı bildirilmişti.

Atik'in iddiasına göre Erdoğan, henüz havadayken Netanyahu'nun zirveye katılım haberlerinin yayılmasıyla uçağa "inmeme talimatı" verdi. Erdoğan'ın uçağı Netanyahu'nun zirveye katılmayacağının duyurulduğu ana kadar Kızıldeniz semalarında uçtu.

"Erdoğan'ın geri dönme ve zirveye katılmama kararı Netanyahu'yu vazgeçirdi"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, iddiaları dile getirdiği sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Neteyahu'nun Mısır'daki zirveye katılacağı haberine anında tepki gösterdi. Uçak inişe hazırlanırken Erdoğan, havada 'geri dönün' talimatı verdi ve uçak Şarm el Şeyh havalimanını pas geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Kızıldeniz üzerinde tur atarken aynı anlarda Netanyahu'nun zirveye katılmayacağı bilgisi geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı geri döndü Şarm el Şeyh havalimanına iniş yaptı.

Erdoğan'ın geri dönme ve zirveye katılmama kararı Netanyahu'yu vazgeçirdi. Erdoğan daha havadayken zirveye damgasını vurdu. Bu tavrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkası da yapamazdı. İşte Erdoğan markasının dünyadaki ağırlığı..."

"Çok üst düzey bir kaynak doğruladı

CNN Türk programcısı Hande Fırat da "çok üst düzey bir kaynağa" dayandığını söyleyerek Türkiye’nin Netanyahu zirveye katılırsa toplantıda yer almayacağı yönünde net bir mesaj verdiğini aktardı. Fırat, “Türkiye açık şekilde tepki gösterdi. Netanyahu orada olsaydı, Türk heyetinin aynı karede bulunması düşünülemezdi” dedi.

Uçaktaki gazetecilerden ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de Erdoğan’ın Netanyahu'nun katılacağı bir zirveye katılmayıp Türkiye’ye döneceğini muhataplarına bildirdiğini söyledi.

Zirveye katılacak liderlerin listesi açıklandı

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani, Bahreyn Kralı Şeyh Hamad bin İsa El Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides’in katılması bekleniyor.

Ayrıca Barış Zirvesi’ne Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması beklenirken, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.