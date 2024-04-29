Erdoğan ile Bahçeli 31 Mart sonrası ilk kez bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimden sonra ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 15.30'da bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşme, Sayın Bahçeli'nin konutunda olacaktır" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle en son ocak ayında görüşmüştü.