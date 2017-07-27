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  4. 27 Temmuz 2017 12:39

Erdoğan: ''Yorulan varsa kenara çekilsin''

AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin" dedi.

Erdoğan: ''Yorulan varsa kenara çekilsin''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bakan ve milletvekilleri ile bir araya geldi. 

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Erdoğan, milletvekillerine seslendi, "Yorulan varsa kenara çekilsin, yerini başka arkadaşlara bıraksın" dedi.

Erdoğan, "Milletimle olmaya devam edeceğim, teşkilata saygı esastır" ifadelerini de kullandı.

OHAL'e yönelik tepkilere de değinen Erdoğan, OHAL yabancı yatırımcılara bahane olmaz" diye konuştu.

TOPLANTI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine üyeleri ve AK Parti milletvekilleri ile yaptığı toplantı sona erdi. Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda Erdoğan, "Yorulan varsa çekilsin" açıklamasını teşkilat üyeleri için yineledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının hatırlatılması üzerine Elitaş, bu söylemini sürekli tekrarladığına işaret etti.

 

 

 

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