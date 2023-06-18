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Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ''İlk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz. Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklere rahmet dileyen Erdoğan, günün vesilesiyle bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm koruyucu babalara fedakarlıkları için teşekkür etti.

Etiketler recep tayyip erdoğan babalar günü
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