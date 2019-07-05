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  4. 05 Temmuz 2019 23:55

Erdoğan'dan Libya görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mütabahat Hükümeti'nin lideriyle görüştü. Görüşme Dolmabahçe'de gerçekleşti. Görüşmede bölgesel sorunlar konuşuldu.

Erdoğan'dan Libya görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya’daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Libya’nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

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