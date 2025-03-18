Erdoğan'dan muhalefete çok ağır sözler: ''Yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz, sahtekarlık''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, partisinin kongre merkezinde yaptığı konuşmada, seçimler için 3 yıl sonraısnı işaret ederken, muhalefeti "yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz ve sahtekarlık'' ile suçladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MKYK üyeleriyle iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyeleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan, 23 yılda hiçbir kesimin ötekileştirilmediği bir iklimi tesis ettiklerini dile getirerek, "Bugün de ramazanın manevi atmosferine gölge düşürenlerin olduğunun farkındayız. Ancak, ramazan ve oruç düşmanlarının hezeyanları artık komedi seviyesinde bile makes bulmuyor. İnsanlarımız, milli ve manevi değerlerinin sembollerine samimiyetle sahip çıkmanın yanı sıra farklı hayat biçimlerini de hoş görüyle karşılıyor. Ramazan ayında şu hakikate hep beraber şahitlik ediyoruz; Türkiye'nin beşeri zenginliği küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hala en büyük dayanağımız, güç ve güven kaynağımızdır. Bu tablonun gerisinde asırlık ihmallerin ve yanlışların tahribatlarını gidermek için 23 yıla yakın süredir verdiğimiz çetin mücadeleler vardır. Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni, ne inancı, ne mezhebi ne meşrebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimi hamdolsun tesis ettik. 28 Şubat döneminde olduğu gibi azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik" dedi.

'TÜM DÜNYADA GÖNÜLLERE GİRİYORUZ'

Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye hedefi için cesur bir adım attıklarını ifade eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak eş güdüm içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Aynı şekilde bölgemizi içten içe kemiren, bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. İnsanı, merhameti, vicdanı, adaleti, hakkaniyeti esas alan politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara, kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguladıklarını söyleyerek, "Bu yılı da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek, ciddi adımlar atmaya başlayacağız" dedi.

'SAHTEKARLIĞIN TÜM BÜNYEYİ SARDIĞI ÇÜRÜMÜŞ BİR YAPI BULUNUYOR'

Ana muhalefetin bir 'illüzyon' peşinde koştuklarını söyleyen Erdoğan, "İç siyasette özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri, kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimine hapsederek, kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Halbuki karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, taciz ve tecavüzün ve son olarak da sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir yapı bulunuyor. Daha kötü ne olabilir dedikçe ertesi gün daha fazlası, daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, petrol tankerleriyle sebze, meyve taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Bilhassa belediyelerde yamyamlık boyutuna varan yolsuzluklar, ana muhalefet içerisindeki vicdan sahibi partililerin bile sabır taşını çatlatmaya, onların da tahammül sınırlarını zorlamaya başladı" diye konuştu.

'BİZ BU ÜLKENİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ'

Erdoğan, kendi gündemlerinin ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleri olduğunu ifade ederek, "Daha kendi partilerini yönetemeyenlerin, kendi evlerinin içine çekidüzen veremeyenlerin, henüz şaibesiz bir toplantı bile yapamayanların ülke idaresine talip olma iddialarını ise sadece tebessümle takip ediyoruz. Bizim gündemimiz bellidir. Biz, deprem gibi, sağlık gibi, tarım gibi, enerji gibi, ekonomi gibi, dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Ülkemize geçtiğimiz 23 yılda kazandırdıklarımızı taçlandıracak, daha büyük başarılar, daha kıymetli kazanımlar ortaya koymayı milletimize borcumuz olarak görüyoruz. AK Parti'yi bir asırlık Cumhuriyet tarihimizdeki diğer tüm siyasi partilerden farklı kılan ve bunca yıldır iktidarda kalmasını sağlayan işte bu anlayış, işte bu pratiktir. Elde ettiğimiz başarılarda, kuruluşundan bugüne AK Parti'ye emek ve gönül veren herkesin katkısı olduğunu unutmuyoruz. Çünkü biz bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz" dedi.

'ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti'ye ömür biçenlerin hepsinin ömrünün bittiğini söyleyen Erdoğan, "Sıkıntı çektiğimiz hususların hiçbiri diğerlerinin bizden daha başarılı olmasıyla ortaya çıkmış değildir. Hepsi de kendi eksikliklerimizin, kendi hatalarımızın mahsulüdür. Yapmamız gereken bunlardan gereken dersleri çıkartarak gece gündüz çalışarak, milletimizle muhabbetimizi güçlendirmektir. Siyaset sahada yapılır, gönüllere sahada girilir. Seçimler sahada kazanılır. Bunu becerdiğimizde ötekiler ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar hepsi beyhudedir. Biz sandıktan güçlü bir şekilde çıktığımızda isterse yedi düvel bir araya gelsin, hiçbir anlam ifade etmez. Rabbim, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır, buyuruyor. Muhalefetin yaptığı gibi hiç çalışmadan, üretmeden, gayret göstermeden, sadece yarısı yalan yarısı yanlış lakırtılarla siyaset yaptığımızı sanırsak akıbetimiz de onlar gibi olur. Biz çalışacağız, çok çalışacağız. Ramazan Bayramı sonrası sıkı bir çalışma dönemine girmemiz şarttır. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla doldurulacaktır. Milletimize kendi yaptıklarımızı, kendi projelerimizi, kendi vizyonumuzu bıkmadan, usanmadan, yorulmadan anlatacağız ki böyle bir zafiyete mahal vermeyelim" diye konuştu. (DHA)

DHA