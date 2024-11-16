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Erdoğan’ın danışmanı ''evde Öcalan’a kahvaltı'' iddiasını doğruladı

Erdoğan’ın danışmanı ''evde Öcalan’a kahvaltı'' iddiasını doğruladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Ogan, eski çözüm süreci günlerinde, Erzurum’da yapılan toplantıda bir kişinin “Terör bitecekse ben evimde terörist başına kahvaltı veririm” dediği yönündeki iddiayı doğruladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmaları Mehmet Uçum ve Ayhan Ogan arasında karşılıklı tartışmalar bambaşka bir boyut aldı.

Uçum, katıldığı bir TV yayınında, Bahçeli’nin sözlerine olumlu göndermelerde bulunarak, eski çözüm sürecinde Erzurum’da karşılaştığını iddia ettiği ilginç bir durumu aktarmıştı.

Akil İnsanlar Heyeti’nin Erzurum’da bir toplantı yaptığını söyleyen Uçum, “şehit yakını” olarak toplantıya katılan bir yurttaşın burada “Terör bitsin Öcalan'a evimde kahvaltı vermezsem adam değilim” dediğini öne sürmüştü.

Uçum’un 10 yılı aşkın süredir paylaşmamayı tercih ettiği bu olay kamuoyunda tartışma yaratırken, bu hikayeyi sorgulayan gazeteci İsmail Saymaz, “Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli’nin İmralı teklifini mazur göstermek için akıllara ziyan bir rivayet uyduruyor. PKK silah bırakırsa Apo’ya evinde kahvaltı vereceğini söyleyen Erzurumlu şehit yakını kimmiş, çok merak ediyorum” paylaşımında bulundu.

“TOPLANTIYI BEN ORGANİZE ETTİM”

Saymaz’a cevap, Erdoğan’ın bir başka danışmanı Ayhan Ogan’dan geldi. Ayhan Ogan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Saymaz’ın gönderisini alıntılayarak, söz konusu olayın yaşandığı toplantıyı “Doğu Anadolu genel sekreteri” olarak kendisinin organize ettiğini ve bir kişinin Uçum’un aktardığı sözleri gerçekten dile getirdiğini söyledi.

Ogan paylaşımında şu sözleri sarf etti:

“İsmail bey o toplantı Erzurum da Mustafa Kemal Atatürk ün Erzurum kongresini topladığı tarihi binada yapıldı.

Doğu Anadolu genel sekreteri olarak toplantıyı ben organize ettim.

Erzurum sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, şehit aileleri vs den oluşan 150 -200 kişinin hazır bulunduğu bir kahvaltı programı idi.

Onlardan birisi söz alarak, eğer terör örgütü silah bırakacak, terör bitecekse ben evimde terörist başına kahvaltı veririm dedi.

Bütün akil insanlar doğu Anadolu heyeti toplantıda hazırdı.”

Etiketler mehmet uçum Cumhurbaşkanlığı öcalan ile evde kahvaltı teröristbaşı bebek katili ayhan oğan MHP ak parti recep tayyip erdoğan
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