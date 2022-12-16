Erdoğan'ın eski danışmanı: ''Yasaklanan İmamoğlu ama hedef Erdoğan’mış''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan gazeteci Akif Beki, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına AK Parti'den gelen tepkiler için "AK Parti’nin AK Parti’ye yaptığını, kimse AK Parti’ye yapmadı. Yasaklanan İmamoğlu ama hedef Erdoğan’mış" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması sonrası tartışmalar sürüyor. İktidarın, İmamoğlu'na hapis cezası verilmesi sonrası tepkilerini eleştiren Akif Beki, "İmamoğlu, kendi kendine mağduriyet tiyatrosu çeviriyor, sahte kahramanlığa soyunuyormuş. Oyunu niye bozmuyorsunuz öyleyse! Mağduriyet şovu yaptırmamak elinizde. Kararı, haklı gösterip savunmak yerine eleştirmeniz, itiraz etmeniz yetecek. Sanırsınız; kararını beğenmeyince hakimi, gece yarısı kararnamesi ile sürmüşler. İktidara komplo kurmakla suçlamışlar. Rahatsızlıklarını dışa vurmuş, kabul edilemez bulmuşlar. Demokrasiye ve seçimle gelenin seçimle gitmesine, kayıtsız şartsız sahip çıkmışlar. Hayır, bilakis normalleştirmeye çalışıyor iktidar sözcüleri. Bağımsız yargının kararı olduğunu, yargı sürecinin daha devam ettiğini, gereksiz abartıldığını, tepkilerin yersiz olduğunu yayıyorlar. Kendileriyle hiç alakası yokmuş, tarafı değillermiş, onları ne ilgilendirirmiş gibi davranıyorlar." diye yazdı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu karardan hoşlanmayacağına bahse giren herzevekil bile çıktı." ifadelerini kullanan Beki, "Beğenmedikleri mahkeme kararlarına nasıl tepki veriyorlar, o hakimlerin başına neler geliyor; bilmeseniz inanırsınız." dedi.

Beki, yazısını şöyle sürdürdü:

"Yasaklanan İmamoğlu olsa da kararın asıl hedefi, Erdoğan ve AK Parti. Yine onlar mağdur... Öyleyse neden eskisi gibi karşı çıkmıyor, bu haksızlıkla açıktan mücadele etmiyorlar? Devleşmezler mi, işte fırsat!"

Akif Beki'nin Karar gazetesindeki yazısının tamamı için...