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  4. 15 Ocak 2019 09:19

FETÖ soruşturması sürerken yeniden aday oldu

AK Parti'nin Çorum Uğurludağ'da yeniden aday olarak gösterdiği mevcut belediye başkanı Remzi Torun hakkında FETÖ/PDY kapsamında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

FETÖ soruşturması sürerken yeniden aday oldu
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Çorum Uğurludağ’da FETÖ’den soruşturması olan AK Partili mevcut başkan Remzi Torun yeniden aday ilan edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç'ın haberine göre AK Parti’nin Çorum Uğurludağ’da mevcut belediye başkanı olan ve AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Remzi Torun hakkında FETÖ’den soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Torun’un ağabeyi Samet Torun’un da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki görevinden 14 Temmuz 2017’de KHK ile ihraç edildiği belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazılan ve ihbar niteliği taşıyan isimsiz mektuplara, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü yanıt verdi. Yanıtta, “Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/7643 sayılı soruşturmasında FETÖ/PDY kapsamında işlem kaydı bulunmakta olup belirtilen başvuru ilgili soruşturma dosyasına eklenmek ve aynı dosya kapsamında değerlendirmek üzere Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir”denildi. Torun’un danışmanı Nuri Uyar ise iddiaları reddetti.

 
 

Cumhuriyet

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