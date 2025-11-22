G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında dikkat çeken anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün G20 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmasına başlamadan hemen önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “İngilizce çeviri yok efendim” uyarısında bulunduğu anlar kameralara böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuştu. Ancak Erdoğan'ın konuşmasına başlamadan önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kulaktan kulağa konuşma anı dikkat çekti. Şimşek'in Erdoğan'ın kulağına ne fısıldadığıysa sonra ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, konuşma sırası değişince Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İngilizce çeviride sıkıntı olduğunu ilettiği ortaya çıktı. Şimşek’in “İngilizce çeviri yok efendim” dediği öğrenildi. Şimşek’in uyarısı sonrası Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın verdiği tepki de kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.