Gazi Meclis'te bebek katili için atılan biji serok Apo sloganları için TBMM'den tepki çeken açıklama

Güncelleme:

DEM Parti'nin Ekim ayındaki grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için atılan sloganlara yönelik tepkiler sürerken, TBMM Başkanlığı slogan atılmasının neden engellenmediğini "yetkimiz yok" diyerek açıkladı...

DEM Parti'nin 7 Ekim'deki TBMM grup toplantısında Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yaptığı "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan kadim şehirden Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için biji serok apo sloganları yükselmişti.

Gazi Meclis'ten bebek katili için yükselen sloganlar Türkiye'nin gündemine oturmuş kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre İYİ Parti Grup Başkanvekili, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, DEM Parti’nin 7 Ekim’deki grup toplantısında, TBMM içtüzük ve yönetmelikleri hiçe sayılarak bölücü terör örgütü elebaşı ve bazı bölücü terör örgütü mensupları lehine sloganlar atıldığını anımsattı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde yer alan hükme göre Meclis’te böyle bir eylem yapılamayacağına işaret eden Çömez, bu ve benzeri eylemlerin yapılmasının önlenmesinin de Koruma Daire Başkanlığı’nın görevleri arasında olduğunu belirtti. 

Çömez, “Bahse konu hadiseye neden müdahale edilmemiş, kayıtsız kalınmıştır? TBMM bünyesinde bölücü terör örgütü elebaşı ve üyeleri leline bir daha slogan atılmaması için Koruma Daire Başkanlığı, hangi önlemleri alacaktır? Bölücü terör örgütü elebaşı ve üyeleri lehine slogan atanların Meclis’in bina, eklenti, yerleşke ve tesislerine girişlerinin yasaklanması planlanmakta mıdır?” sorularını yöneltti.  

Önergeye, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Yanıtta, TBMM’de güvenliğin sağlanması ile ilgili konuların TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nde düzenlendiği kaydedildi. 

TBMM yerleşkesine gelen tüm araç ve ziyaretçilerin gerekli kontroller yapıldıktan sonra randevu kabul sisteminde kaydı var ise uygun tanıtma kartı verilerek yerleşke içerisine alındıklarına işaret edilen yanıtta, şöyle devam edildi:

“TBMM yerleşkesine grup halinde gelen misafirlere yerleşke içerisindeki kurallara uymaları hususunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. TBMM Güvenlik Yönetmeliği’nin 8. maddesinde TBMM’ye girişler ile ilgili hususlara yer verilmiştir. Buna göre TBMM Başkanlığı’nın TBMM yerleşkesi ve kullanımındaki binalara giriş konusunda resen tahdit uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki Güvenlik Koordinasyon Kurulu’na aittir. TBMM yerleşkesi ve kullanımındaki binalarda benzer bir olayın yaşanmaması için alınması gereken tüm tedbirler, anılan yönetmeliğin 42. maddesi uyarınca Güvenlik Koordinasyon Kurulu’nda ele alınmalıdır.”

