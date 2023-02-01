HDP cumhurbaşkanı adayını açıklıyor

HDP ve içinde yer aldığı Emek Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat’tan önce açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 14 Mayıs tarihi netleşmeye başlarken muhalefet partilerinin hazırlıkları da hızlandı. Seçim beyannamesi olarak nitelendirilen "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"ni kamuoyu ile paylaşan Millet İttifakı’nda gözler cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 13 Şubat tarihine çevrildi.

Kendi adayını çıkarma kararı alan HDP de bu süreçte toplantıları sıklaştırma kararı aldı. HDP’nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ise cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı adayından önce açıklaması bekleniyor.

GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Meclis Genel Kurulu’ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde kadın cumhurbaşkanı mesajı vermiş, "Eş başkanlık modelimiz kadınlar için tarihsel bir kazanım oldu. Şimdi hedef büyütme zamanıdır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir kadını cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsanız, bunu başaracağınız yegâne parti, kadın partisi HDP ve kadın ittifakıdır" demişti. HDP ve içinde yer aldığı ittifak bileşenleri henüz kararını vermemiş olsa da adayın bir kadın olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Adı en çok konuşulan siyasetçi ise cezaevinde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak.

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