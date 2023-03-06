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HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrı

HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrı
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklamasının ardından bir çağrıda bulundu.

Altılı masayı oluşturan siyasi parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları aynı zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde de mutabakata vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz” dedi.

"BU ÇOK MEMNUNİYHET VERİCİ OLUR"

Sancar, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz. Pazarlık için değil; Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerinde durulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Bir pazarlık, bakanlık münazarası, münakaşası bizim gündemimizde değil. Temel mesele Türkiye'de toplumun çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak uzlaşmayı başarmak.

Demokratik dönüşüm, adalet, özgürlük için temel konularda geçiş sürecinin niteliğiyle ilgili ana hususlarda bir uzlaşma olursa bu çok memnuniyet verici olur. Bizim daha önce de söyledim, esas hedefimiz, tutumumuz bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, adaleti, barışı getirmektir.

Etiketler hdp chp çağrı millet ittifakı
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