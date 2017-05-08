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  4. 08 Mayıs 2017 22:00

HDP'li Konca hakkında yakalama kararı !

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tahliyesinden sorna yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

HDP'li Konca hakkında yakalama kararı !
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HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın tahliye edilmesine yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 Aralık 2016’da tutuklanan ve Kocaeli Kandıra Cezaevine gönderilen HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, 3 Mayıs’ta Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Konca’nın tahliye edilmesi ile ilgili bir üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Konca hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.

İHA

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