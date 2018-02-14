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  4. 14 Şubat 2018 13:04

İbrahim Kalın: ''Her türlü ihanete karşı bu millet kazanacak''

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak'' ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın: ''Her türlü ihanete karşı bu millet kazanacak''
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türk bayrağı fotoğrafına yer veren Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak.''

 

Kalın'ın paylaşımının altına gelen yorumlar da dikkatlerden kaçmadı. Osman Baturhan adlı bir vatandaş İbrahim Kalın'a yanıt olarak "Düzeltme: Bayrağımız özgürce dalgalanmaya devam edecek..." yazdı.

twitter , ibrahim kalın
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