İbrahim Kalın: ''Her türlü ihanete karşı bu millet kazanacak''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Türk bayrağı fotoğrafına yer veren Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak.''

Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak. pic.twitter.com/Q0eK22J1jT — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 14 Şubat 2018

Kalın'ın paylaşımının altına gelen yorumlar da dikkatlerden kaçmadı. Osman Baturhan adlı bir vatandaş İbrahim Kalın'a yanıt olarak "Düzeltme: Bayrağımız özgürce dalgalanmaya devam edecek..." yazdı.