İmamoğlu: Bu kurultay Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği kurultay

CHP Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan İmamoğlu ‘bu kurultayın tarihi bir kurultay’ olacağını söyleyerek “Ülkemin de partimin de bundan çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divan Başkanı olarak görev yaptığı CHP 38. Olağan Kurultayı’nda açıklamalarda bulundu. Yerel seçim mesajı veren Kılıçdaroğlu “Sadece 5 ay sonra yerel seçimler var. Kurultay biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. İkinci yüzyılın Türkiye’sini hep birlikte kuracağız. Pek çok metropolde, ilde, ilçede göreceksiniz belediyeleri hep birlikte kazanacağız” ifadesini kullandı.

Sahneye çıkan İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

İlk görevimiz, CHP’yi bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü saygıyla, minnetle anıyorum. Genel Başkanlarımız Sayın İsmet İnönü’yü, Sayın Bülent Ecevit’i, Sayın Deniz Baykal’ı rahmetle anıyorum. Çeşitli dönemlerde bizlere liderlik eden değerli genel başkanlarımız Sayın Murat Karayalçın’ı, Sayın Hikmet Çetin’i ve Sayın Altan Öymen’i de saygıyla selamlıyorum. Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş Saygıdeğer Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.

‘BİZİ HAYATİ BİR GÖREV BEKLİYOR’

Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yılının bu ilk günlerinde bizi hayati bir görev bekliyor. Cumhuriyet ve demokrasinin ilkeleri etrafında milletçe hep beraber buluşmaya ihtiyacımız var. İnançlara saygılı laikliği eksiksiz biçimde hayata geçirmeye hep birlikte ihtiyacımız var. Her bir yurttaşı eşit ölçüde değerli ve saygılı görmeye ihtiyacımız var. Zenginliklerimizi adil bir biçimde paylaşmaya ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirmek için gereken her şey CHP’nin 100 yıllık geçmişinde, genetik kodlarında bütün tazeliğiyle vardır. Bu büyük ve sarsılmaz gücün bir üyesi ve delegesi olmak hepimiz için başlı başına bir onurdur. Bu aynı zamanda toplumsal bir görevdir. İnanın ki bu göreve hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.

‘İKTİDAR BİZİ EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR PAHALILIĞA MAHKUM ETTİ’

Ne yazık ki vatandaşlarımızı kutuplaştıran, tahammülsüz, hukuksuz ve bizi eşi görülmemiş şekilde hayat pahalılığına mahkum etmiş iktidarla cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım attık. Devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağınık etti. Eşsiz ülkemizi dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gençlerimiz ülkelerine inancını yerle bir etti, gelir dağılımını çok tehlikeli biçimde bozdu. Halkın yüzde 60’ını asgari ücretli çalışmaya mecbur etti. Yetenekli ve girişimci orta sınıfı yok etti. Yargıyı silah gibi kullanarak, bugünlerde gazetecilere yaptığı gibi, kendisine muhalefet eden kim varsa içeri attı.

‘PARTİMİN BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİNE İNANIYORUM’

CHP’nin inançlı kadroları olarak bizler bu fotoğrafı kabullenmeyiz, kabullenmiyoruz, kabullenmeyeceğiz. Ülkemin de partimin de bundan çok daha fazlasını yapabileceğine inanıyorum. İşte bu yüzden bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Bugün ve yarın ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Çünkü bu kurultay, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Sendikalarda sivil topluma, gençlerden kadına, çalışanlardan emeklilere kadar herkesi çok umutlandıracak. Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek.

YEREL SEÇİM MESAJI

Sadece 5 ay sonra yerel seçimler var. Kurultay biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. İkinci yüzyılın Türkiye’sini hep birlikte kuracağız. Pek çok metropolde, ilde, ilçede göreceksiniz belediyeleri hep birlikte kazanacağız.”