İmamoğlu ile Silivri'de görüşen Özel: ''Dijital darbe ile karşı karşıyayız''

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özel, İmamoğlu'nun X hesabının erişime engellenmesi ile ilgili olarak "19 Mart darbesinin dijital ayağıyla karşı karşıyayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde.

"Tutukluluğu bir cezaya çeviriyorlar.

Ekrem Başkan ve İBB dosyası özelinde, zaten gizlilik kararları varken, soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor. Hiç sorulmayan sorular, sorulmuş gibi servis ediliyor. Bunların hepsine net cevaplar verildi, kanıt da bulunamadı. Bizim burada iddiamız şudur, yargılanma TRT ve diğer kanallar tarafından canlı yayınlansın.

19 Mart darbesinin dijital ayağıyla karşı karşıyayız. Soruşturmayı yürütenler, İmamoğlu'nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmek istiyorlar.

İktidar bu yaptıklarını yaparken, hepimize, tüm dünyaya gücünü gösteriyordu.

İktidar toplumun tepkisini anlamaya çalıştı. İktidar sonrasında el yükseltme evresine girdi. Diplomasını iptal ettikleri, cezaevine attıkları İmamoğlu'nun banka hesaplarına el koymaya çalışarak bir algı yaratmaya çalıştırlar.

Buna direnin, bu engellemeleri kaldırın diye X'e başvuru yapmıştık. Benzer bir başvuru yapacağız. Avukat Gönenç Gürkaynak, diyor ki müvekkilim bana talimat verdi karara itiraz edin, diye.

Bundan Ekrem İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi.

X bu karara uymayabilir ancak bu sefer de bant daraltacaklar. Biz X'in bu engellemeyi yapmaması gerektiğini söylüyoruz.

Biz bundan sonra ne yapacağız? Sayın Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın jestine büyük bir memnuniyetle teşekkür ediyor. Bütün yurttlaşlar açısından büyük bir dayanışmayla sürdürüyor.

İmamoğlu'nu bir uluslararası hesabı var. Bundan sonra o hesabı ana hesap olarak kullanacak. O hesabı takibe alalım ve büyütelim

Paniğin sonu idraktır. İdrak edecekler ki yapacakları bu yaptıkları Ekrem beye zulüm, muhalefete zulüm. Bunlar Türkiye için iyi dğil.

Dünyanın bütün diktatörlerine cesaret vereceğini not etmek istiyorum.

Hukuki çizgilerini doğru bulmakla birlikte ilkesel olarak bu karara direnmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum.