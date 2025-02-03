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İmamoğlu'na destek olan il başkanının bileti kesildi

İmamoğlu'na destek olan il başkanının bileti kesildi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için adliyeye giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, Davutoğlu tarafından görevden alındığı öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada ise Abdik'in, "yoğun iş temposu nedeniyle" görevinden istifa ettiği duyuruldu. 

"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik de binlerce kişinin katıldığı mitinge giderek, İmamoğlu'na destek vermişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için adliyeye giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, Davutoğlu tarafından görevden alındığı öne sürüldü.

Mitingden bir gün sonra Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Abdik'in, il başkanlığı görevinden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, Abdik'in "yoğun iş temposu nedeniyle" görevi bıraktığı bildirildi. Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Başkanımız Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevini, yoğun iş temposu nedeniyle bugün sona erdirerek geleceğe ışık tutacak çınar yaprağı sancağını Genel Başkan Yardımcımız ve İl Koordinatörümüz Mehmet Bekhan'a devretmiştir" denildi. 

T24'ün haberine göre, Ali Rıza Abdik'in, İmamoğlu'nun mitingine katıldığı için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi. 

T24

Etiketler ibb ekrem imamoğlu gelecek partisi Ahmet Davutoğlu görevden alma
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