İşte CHP'de milletvekili aday listesi ! Sürpriz isimler liste dışı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK ve PM toplantıları sona erdi. Kulislerden sızan ilk bilgilere göre, milletvekili aday listeleri belli oldu. Bazı isimlerin liste dışı kalması dikkat çekti.

1. Bölge adayları şöyle:

1-Akif Hamzaçebi

2-Gamze Akkuş İlgezdi

3-Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5-Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7-Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9-İbrahim Kaboğlu

10-Sera Kadıgil

2. Bölge adayları şöyle:

Kulislerden elde edilen bilgilere göre 2. Bölge adayları;

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü

3.Bölge adayları

1-Engin Altay

2 - Erdoğan Toprak

3 - Mehmet Bekaroğlu

4 - Zeynel Emre

5 - Sibel Özdemir

6 - Özgür Karabat

7 - Turhan Aydoğan

8 - Gülizar Emecan

CHP'de Muharrem İnce'nin ekibinin üstü çizildi

LİSTEDE OLMAYAN İSİMLER

İstanbul'da Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Eren Erdem, Ankara'dan Şenal Saruhan, Trabzon'da Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, İzmir'den Zeynep Altıok, Musa Çam ve Necati Yılmaz listede olmaması dikkat çekti.

Abdüllatif Şener Konya'dan aday

AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener ise Konya'dan aday gösterildi.

TUNCELİ

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun

SİVAS

1- Ulaş Karasu

2 - Sinan Öztürk

TOKAT

1- Kadim Durmaz

HATAY

1- Servet Mollaoğulu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

MUĞLA

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin

KOCAELİ

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI

1- Murat Bakan

2- Selin Sayek Böke

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

BOLU

1- Tanju Özcan

BİLECİK

1- Yaşar Tüzün

BARTIN

1 - Aysu Bankoğlu

ANKARA 1’İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

ANKARA 2’İNCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal

İzmir 2'nci Bölge

1-Kemal KILIÇDAROĞLU

2-Ünal ÇEVİKÖZ

3-Kamil Okyay SINDIR

4-Atilla SERTEL

5-Sevda ERDAN

6-Mahir POLAT

7-Bedri SERTER

8-İdris Yavuz YILMAZ

9-Ali ENGİN

10-Salih ÖZÇİFTÇİ

11-Mehmet BİRLİK

12-Ebru OKAY

ANTALYA

1- Deniz Baykal

2-Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

ARTVİN

1 - Uğur Bayraktutan

ZONGULDAK

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

3- Umut Başoğlu

4- Merve Kır

5- Çiğdem Şekerci