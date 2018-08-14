İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi

İYİ Parti'nin umut haline gelmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştığını savunan İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek, şunları kaydetti:

"Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ilkeli siyaset yapmanın imkansız olduğunu üzülerek gördük. Bugün itibarıyla İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve üyelikten istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşırken, bu vesileyle ilk günden bugüne kadar partimizin kuruluşunda ve çalışmalarında özveri ve emeğini esirgemeyen tüm üye, delege, il ve ilçe yönetimlerinde görev alan arkadaşlarıma canıgönülden teşekkürlerimi sunarım."



Akyürek, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde il başkanlığı görevinden istifa edip, milletvekili adayı olmuştu.



İYİ PARTİ TOKAT'TA İSTİFA

İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı Afşin Ünverdi ve İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar, görevlerinden istifa etti. Ünverdi açıklamasında, şunları kaydetti:



"Büyük Türk milletine hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığım bu yolda, 16 Aralık 2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğim ve o günden bugüne şerefle yürüttüğüm İyi Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestlik sağlamak için istifa ediyorum. Bu görevi bana layık gören başta Genel Başkanım Meral Akşener'e, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcım Koray Aydın'a ve İYİ Parti'yi yükseltme gayesinden asla taviz vermeyen, vefakâr, cefakâr ve yiğit yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım."



İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da, İl Başkanı Afşin Ünverdi'nin ardından, istifa ettiğini açıkladı.