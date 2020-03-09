İYİ Parti'den gazetecilere büyük destek

İYİ Partililer tutuklanan gazeteci Murat Ağırel için Yeniçağ gazetesi önünde toplandı. Tutuklanan Yeniçağ yazarı Ağırel için "AKP iktidarı tarafından sansürlenen, tekelleştirilen Türk medyasının yüz akıdır" ifadelerini kullanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, "Bizler onunla bir dönem birlikte çalışan arkadaşları olarak onun vatanseverliğine kefiliz" diye konuştu.



İYİ Parti’liler tutuklanan gazeteci Murat Ağırel için Yeniçağ gazetesi önünde toplandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da katıldığı toplantıda; ‘Adalet yalıdan yönetilmez’, ‘Özgür basın susturulamaz’ ‘FETÖ gitti PETÖ geldi’ dövizleri taşındı.

“İSRAFLA, TALANLA MÜCADELE İÇİN VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYAN GAZETECİ”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kavuncu, “Bugün, Yeniçağ gazetesi yazarı, kıymetli arkadaşımız Murat Ağırel için bir araya geldik. Bastırılan ve sindirilen bir ülkede; yolsuzlukla, israfla, talanla mücadele için varını yoğunu ortaya koyan cesur gazeteci Murat Ağırel, maalesef dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat’ın tutuklanma şekli, yargı bağımsızlığına gölge düşürecek ve zedeleyecek bir hal almıştır” dedi.

“FETÖ TARAFINDAN KUMPASA MARUZ BIRAKILMIŞTI”

Kavuncu, “Aklın almayacağı bu hukuk skandalının arkasında, yolsuzluklarla savaşan Murat Ağırel’in tutuklanması için devreye giren birileri mi vardır? Yoksa kurumsal yapısı çökertilen ülkemizin mahkemeleri, işini gerektirdiği şekilde yapamamakta mıdır” sorularını sordu. “Bütün bu soruların cevabını, hepimiz çok iyi biliyoruz, tanıyoruz” ifadelerini kullanan Kavuncu, “Fakat biz, gazeteci Murat Ağırel’i de çok iyi biliyoruz. Ağırel, FETÖ tarafından yıllar önce kumpasa maruz bırakılmıştı. Dolayısıyla mücadeleyi, sabrı bilir, azimlidir. Ağırel, onurlu bir gazetecidir. Ağırel, doğru ve dürüst haberciliği ilke edinmiş, verdiği haberi namusu bilen, vicdanıyla hareket eden iyi bir gazetecidir. Bizler onunla bir dönem birlikte çalışan arkadaşları olarak onun vatanseverliğine kefiliz” dedi

“AKP TARAFINDAN SANSÜRLENEN, TEKELLEŞTİRİLEN TÜRK MEDYASININ YÜZ AKIDIR”

Murat Ağırel için “AKP iktidarı tarafından sansürlenen, tekelleştirilen Türk medyasının yüz akıdır” ifadelerini kullanan Kavuncu, şunları söyledi:

*Murat Ağırel; hayatını her türlü hırsızlıkla, yolsuzlukla, talanla mücadeleye adamıştır. Murat Ağırel; heyecanını, ideallerini asla kaybetmeyen, yalnızca haksızın, hukuksuzun karşısında kalemini kullanan cesur bir yürektir.

*Ve Murat Ağırel, bu karanlık günler bittiğinde, hapisten çıktığında, hiç kimseden ve hiçbir güçten çekinmeden yine yazacak, susmayacak bir dava adamıdır. Karanlık günler yalnızca Murat için değil; eninde sonunda ülkemiz için de sona erecek ve siz cesur insanların verdiği mücadeleyle mutlu, aydınlık yarınlar hepimizin olacaktır

İYİ PARTİ’DEN TERKOĞLU VE PEHLİVAN’A DESTEK

Kavuncu, OdaTV’nin tutuklanan gazetecilerine de destek açıklaması yaptı.

Kavuncu, “Murat’la birlikte, maalesef çok kısa bir süre önce tutuklanan Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’a da buradan selam gönderiyor, yazarı tutuklanan Yeniçağ gazetesinin de her zaman yanında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Ülkesi için, milleti için, onuruyla ve bağımsızca yazan, milletimizin dirliği, huzuru ve mutluluğu için doğru haber verme çabası peşinde olan, tutuklu tüm gazetecilere buradan selam olsun” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ İÇİN ÖZGÜR BASIN ŞARTTIR”

Kavuncu, sözlerine şöyle son verdi:

*Demokrasi için özgür basın şarttır. Özgür bir basın, gerçek ve susturulmayan bir medya için sonuna kadar mücadele vereceğiz! Sustukça sindiriyorlar, korkutuyorlar ve köleleştirmek istiyorlar. Milletimizin dirliği, ülkemizin huzuru için anti demokratik her türlü uygulamanın karşısında olacağız. Herkes için adalet diyorsak artık susmayacağız!