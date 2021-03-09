İyi Partili Türkkan'dan İmamoğlu'nun paylaşımına tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Twitter'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımına tepki gösterdi.

İYİ Partili Türkkan, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Türkkan, Samsun'da E.M'nin (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldüresiye dövüldüğünü hatırlatarak, "Kadın cinayetlerini durdurmak için 'kadın annedir, kutsaldır, çiçektir' demek yetmiyor. Bu bozuk yapıyı düzeltmek, kadın düşmanlığını ortadan kaldırmak ve kadının toplumdaki yerini yeniden belirlememiz gerekiyor. Eğitilmeyen, çalışmayan, kendi kendine yetemeyen kadın; erkeklere muhtaç yaşamaya, bir eşya, bir köle muamelesi görmeye devam edecek. Bu travmayı durdurmanın tek yolu eğitim. Erkek zulmüne mahkum kalmamaları için kız çocuklarımızın eğitimi ülkece en önemli önceliğimiz olmalı" dedi.

'İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK SORUNLAR VAR'

Türkkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Twitter'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımının hatırlatılması üzerine, "Böyle bir tweetin gereği var mı? Bence yoktu. Bizim bu konudaki değerlendirmemiz şu; Biz kurumsal kimliğiyle CHP ve yönetimini tanırız. Yarın Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başka tweet atarsa yorum yapmamız beklenir mi, hayır. Ben beklerdim ki; İmamoğlu şehit öğretmen Aybüke kardeşimiz nezdinde bütün analarımızın da kadınlarımızın gününü kutlasın. İstanbul'da çok büyük sorunlar var, kadınların da sorunları var. Bu kadınların sorunlarını çözmeye odaklanması daha doğru olur, diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.