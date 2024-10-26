Kamuya personel alımında yeni dönem: Artık Erdoğan'dan izin alınmayacak

Mesleğe özel yarışma sınavları ile personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının, sınav açmadan Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mesleğe özel yarışma sınavları düzenlemeden önce Cumhurbaşkanlığı makamından izin alma zorunluluğu getirilen madde yürürlükten kaldırıldı.

Konuya ilişkin 2024/13 Sayılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmî Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak personel için kurumlarca sınav açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğunun bulunduğunu belirten madde yürürlükten kaldırıldı.

AA