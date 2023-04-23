Kılıçdaroğlu: ''Milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur...''

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, ''Bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Cumhurbaşkanının özgürce eleştirilebileceği bir döneme yaklaşıyoruz. Bu kürsüden milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur; milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Gündemli Toplantı gerçekleştirildi.

"UMUTSUZ OLMAK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOKTUR"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla son kez Genel Kurul'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "TBMM 103 yıl önce askeri ve sivil makamların, en önemlisi tüm milletin başvuracağı bir makam olarak çalışmalara başlamıştır. Bizi Kurtuluş Savaşı'nda zaferlere ulaştıran çatısı altında bulunduğumuz Meclis'tir. Devlet kuran Meclis'tir. Bu devletin adı da ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur. Otoriter rejimlerin sandıkla yenilebileceğini tüm dünya görmüş olacak." dedi.

"VEKİL SIFATIYLA BU KÜRSÜDEN SON SÖZÜM ŞUDUR"

CHP liderinin kürsüdeki "Bir dönemin sona ermekte olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Cumhurbaşkanının özgürce eleştirilebileceği bir döneme yaklaşıyoruz. Vekil sıfatıyla son sözüm şudur; milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" şeklindeki son sözleri ise CHP sıralarını ayağa kaldırdı.