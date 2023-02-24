Kılıçdaroğlu, Pazar günü Parti Meclisi'nde resmen onay alacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısı pazar günü gerçekleşecek. Toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP Parti Meclisi üyelerinden son onayı alacağı öğrenildi.

HABER3.COM / ÖZEL

CHP'nin 9 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen ancak 11 ilimizi yerle bir edip, 43 binden fazla canımızı yitirmemize neden olan asrın felaketi nedeniyle ertelenen PM toplantısı, 26 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu toplantı Altılı Masa'nın 2 Mart tarihindeki toplantısı öncesi kritik bir öneme sahip. Haber3.com'un edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP Parti Meclisi üyelerinden son kez adaylığı için onay alıp, Altılı Masa ile toplantıya öyle oturacak.

Şimdi hem CHP'de hem Altılı Masa'nın diğer üyesi partilerde hem de Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'de gözler 26 Şubat Pazar günü saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak olan Parti Meclisi toplantısında.

CHP Parti Meclisi üyelerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla gönderilen bildiride de Genel Başkanın sunuşu ile başlayacak PM'de, depremle ilgili genel değerlendirmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları ele alınacağı açıkça ifade edilmiş durumda.

İşte o bildiri:

HABER3.COM / ÖZEL