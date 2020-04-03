Kılıçdaroğlu TÜİK'ten önce acı rakamı söyledi !

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu corona virüsü sebebiyle 2 milyonu aşkın insanın işsiz kaldığını, 400 bin iş yerinin ise kapandığını açıkladı. Resmi olarak TÜİK mart ayını da ilgilendiren işsizlik verilerini mayıs ayında açıklayacak.

Corona virüsü istihdamı ciddi şekilde etkiliyor. Türkiye'de mart ayını da kapsayan işsizlik verileri mayıs ayında açıklanacak.

Reuters’ın aktardığına göre; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada şu ana kadar 2 milyon kişinin corona virüsüne bağlı olarak işini kaybettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı, “Önceden çalışan ve şimdi işsiz olanların sayısı 2 milyonu aştı. Bu insanlar işsizlik fonundan kısa bir süre para alacak fakat sonrasının garantisi yok” dedi.

Kılıçdaroğlu hükümeti gündelik para kazanan insanlar hakkında uyardıklarını belirtirken henüz bu istihdam grubu için bir önlem alınmadığını da sözlerine ekledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu öte yandan 400 bin iş yerinin corona virüsünden dolayı kapatıldığını da sözlerine ekledi. İçişleri Bakanlığı 19 Mart tarihinde yaptığı açıklamada 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine son verdiğini duyurmuştu.