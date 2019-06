Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye oy veren vatandaşlara zor soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin aylık 1000 TL'nin altında yaşlılık aylığı veya iş görememezlik maaşı verdiği 1 milyon 120 bin 877 kişi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi bu hale dış güçler mi getirdi? Türkiye'yi dış güçler mi yönetiyor? 17 yıldır Türkiye'yi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim eden kimdir?" diye sordu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fransa-Türkiye A Milli Futbol Takımı arasındaki mücadelede Fransız marşı okunurken yapılan protestolara üzüldüğünü söyledi.

2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı için İzlanda’ya giden A Mill Futbol Takımı'nın bekletilmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kendisini medeniyetin en önemli aktörlerinden birisi olarak gösterenlerin bu kabul edemeyeceğimiz olayı milli takımımıza yaşattığı için büyük bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim" dedi.

23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Sandıkta görevli olanlara seçmen listesi vereceğiz, seçim sabahı bile seçmen listeleriyle oynayabilirler, her türlü sahtekârlığı yapabilirler. Tedbirimizi alacağız. Hiç kimse unutmasın, her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hayatın acıları var ama sevinçleri de var. Bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Aramızda Ampute Milli Takımı var. Hoşgeldiniz şeref verdiniz. Sizlerin başarısı sıradan bir başarı değil. Bedeninizden bir parçayı bıraktınız. Bu ülke için bıraktınız bizler rahat olalım diye bıraktınız. Ağırlığı gazilerimizden oluşan bir milli takım. Sizler büyük başarılara imza attınız bizi gururlandırdınız.

''FRANSIZ MİLLİ MARŞI OKUNURKEN YAPILAN PROTESTOLARA ÜZÜLDÜM''

Milli Takımımız da Fransa karşısında olağanüstü başarıya imza attı. Herkesi yürekten kutluyorum. Spor centilmenlik için yapılan bir mücadeledir. Fransız milli marşı okunurken yapılan protestolara üzüldüğümü ifade etmek isterim. İzlanda'da Milli Takımızın karşılaştığı bir olay vardı. Son derece üzücü bir olay. Kendisini medeniyetin en önemli aktörlerinden birisi olarak gösterenlerin Milli takımımıza karşı işledikleri bu kabul edemeyeceğimiz bir olayı Milli Takımımıza yaşattığı için büyük bir üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim. Centilmence yapılması gereken bir mücadeledir. Bu olumsuz tepkiyi doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Milli Takımımız Fransa'da olduğu gibi bir başarının altına imza atar.

''NASIL GEÇİNECEK BUNLAR?''

1000 liranın altında yaşlılık ölüm aylığı gelir elde edenlerin sayısı 1 milyon 120 bin 877 kişi. Ayda 1000 liranın altında aylık verdiğiniz bu insanlar nasıl geçinecekler? 17 yıldır bir iktidar Türkiye'yi yönetiyor. 1500 liranın altında kaç kişi alıyor? 2 milyon 837 bin 24 kişi. Nasıl geçinecek bunlar? 2000 liranın altında aylık alanlar 8 milyon 311 bin 419 kişi. Saray bunu biliyor mu acaba? Son 1 yılda sarımsak fiyatı yüzde 97 arttı, patates fiyatı yüzde 96,9 arttı. Fakirin dostuydu hangi fakirin dostu? Alın esnafı, sanayiciyi, çiftçiyi perişan vaziyette.

''EKONOMİYİ BU HALE DIŞ GÜÇLER Mİ GETİRDİ?''

Ekonomiyi bu hale dış güçler mi getirdi? Türkiye'yi dış güçler mi yönetiyor? 17 yıldır Türkiye'yi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim eden kimdir? Bütün Türkiye bankalara çalışıyor. Kim üretecek? Vatandaş bu faizi nasıl ödüyor? Türkiye yönetilmiyor. Damat geldi 'Fiyatlarda yüzde 10 indirim yapacağız.' Oldu mu? Olmadı. Toptancıları terörist ilan ettiler. Soğan patates depolarını bastılar. Fiyatlar düşmedi.

''82 MİLYON FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYONDAYIZ YOKUŞ AŞAĞI GİDİYORUZ''

Türkiye savruluyor. Yönetici yok. Yöneten yok. Bir rüzgara kapılmışız gidiyoruz. 82 milyon freni patlamış bir kamyondayız yokuş aşağı gidiyoruz. Köprü geçişi dolar garantisi. Niye dolar garantisi? Bu memlekette Türk Lirası yok mu? Kim yaptı bunu?

''SANA SESLENİYORUM AK PARTİ'Lİ KARDEŞİM''

Kim tarımı bitirdi? Milyarlarca dolar tarım ürünü kim ithal etti? Kim devletin silah fabrikasını Katar ordusuna sattı. Sana sesleniyorum AK Parti'li kardeşim. Sen buna dur, yanlıştır demelisin. 23 Haziran'da sandığa giderek demelisin.

''PAPAZI NİYE BIRAKTILAR?''

Borç alan emir alır. Şimdi emir alıyorlar. Papazı niye bıraktılar? Papazdan sonra birisini daha bıraktılar.

''YSK'NIN BU MİLLETİN NEZDİNDE TOPLU İĞNE UCU KADAR BİLE İTİBARI YOK''

YSK'nın bu milletin nezdinde toplu iğne ucu kadar bile itibarı yoktur. Aynı sandık aynı seçmen aynı heyet aynı zarf. Zarfın içinde 4 tane pusula var nasıl oluyor da 3'ü kabul biri ret oluyor. Kimse bilmiyor.

''SANDIK BAŞINDA GÖREV YAPACAK ARKADAŞLARIMIZA BROŞÜR VERECEĞİZ''

23'ünde sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza bir broşür vereceğiz. O sandıkta oy kullananların isim listesini vereceğiz. 23 Haziran sabahı bile seçim listelerinde oynayabilirler.

''HER ŞEYİ KONTROL EDECEĞİZ''

Seçmenin gelip imza attığı listeyi kontrol edin diyeceğiz. Her şeyi kontrol edeceğiz, denetleyeceğiz. Emin olun her şey çok güzel olacak. Bugün Ekrem Bey projelerini açıkladı. İstanbul'u yeşile boğacağım diyor. Bütün İstanbul'u kucaklayacağım, kazanan ben değil 16 milyon İstanbullu kazanacak diyor. Tatile gidenlerin de bir an önce dönmesi lazım ve oylarını kullanmaları lazım.''