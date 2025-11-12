Kriz iddiaları sonrası ilk görüşme: Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarının ardından ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Ankara'da Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı karşılamak için konutun önüne çıktığında kurmaylarıyla bir süre sohbet etti. Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşıp basın mensuplarına poz verdikten sonra konuta geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme, saat 18.30'da başladı. 

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

Erdoğan ve Bahçeli bu yıl 6'ncı kez bir araya geldi. 

ERDOĞAN'DAN "KRİZ YOK" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. "Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddialarına yanıt veren Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini belirterek, ''Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.'' demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ''Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok, bir kırılganlık yok hatta bunların her saldırısından sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz'' açıklamasını yapmıştı. 

 

 

