Lütfü Savaş, CHP kurultayı soruşturmasında ifade verdi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP’nin 38'inci Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialarla ilgili, 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında 'Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da tanık sıfatıyla ifadeye davet edildi. Savaş, bu kapsamda adliyede ifadesini verdi. Lütfü Savaş, ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Avukatı Onur Yusuf Üregen, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üregen, CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"38'inci Olağan Kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verilmiş, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak, seçim sürecinin manipüle edilmesi sağlanmıştır. Delegelerin özgür iradesi ile oy kullanma hakkı bu yöntemlerle ihlal edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü madde 47'ye göre; 1'inci toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 2'nci toplantının yapılması halinde 2 toplantı arasındaki süre en az 3 saat olmalıdır. Ancak bu süreye dikkat edilmeden 1'inci toplantı sona erdikten 1 saat içerisinde delegelere baskı yapılarak, çok hızlı bir şekilde 2'nci toplantıya geçilmiştir. İş bu durum, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü madde 47'ye açıkça aykırı olup, bu durum kurultay videosundan da açıkça anlaşılmaktadır. Sadece bu husus bile kurultay sürecinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığını açıkça göstermektedir. Yine müvekkilim tarafından 38'inci Olağan Kurultay'ın Divan Başkanının seçim öncesinde, 'Üzerinde çizik olan oyları geçersiz sayarım' diyerek, delegeler üzerinde baskı kurduğu ve oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu, oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiği duyulmuştur. Müvekkilim Lütfü Savaş, bu hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır."

DHA