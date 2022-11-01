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Metiner'den Erdoğan'a çağrı: ''Reis'ten ricamdır...''

Metiner'den Erdoğan'a çağrı: ''Reis'ten ricamdır...''
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın görevinden istifa etmesinin ardından yerine Özlem Zengin getirildi. AK Partili Mehmet Metiner ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Reis'ten ricamdır'' diyerek bir çağrıda bulundu.

"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyet'i hedef alan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, tepkilerin ardından önceki akşam görevinden istifa etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" diyerek sert tepki gösterdiği Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Bugün itibarıyla Grup Başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim” dedi.

Ünal’ın yerine ise daha önce de grup başkanvekilliği görevini üstlenen AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin getirildi.

METİNER'DEN ERDOĞAN'A ÇAĞRI: 'REİSTAN RİCAMDIR...'
AK Partive Cumhur İttifakı'ndaki 'Ünal' krizi sürerken; eski AK PartiMilletvekili Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından "Reisten ricamdır" diyerek bir paylaşımda bulunan Metiner, grup başkanvekillerinin de parti meclisinde seçilmesini teklif etti.

Metiner, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Reisten ricamdır:

Lütfen grup başkanvekillerinin AK Parti Meclis grubunca seçilmesini sağlayınız ki örnek bir demokrasi uygulaması gerçekleşsin. Reisim, siz, nasıl ki millet tarafından doğrudan seçiliyorsanız, grup başkanvekilleri de aynı yöntemle seçilsinler."

Etiketler mehmet metiner recep tayyip erdoğan
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