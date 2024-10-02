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Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç

Metropoll'ün ''muhalefet'' anketinden dikkat çeken sonuç
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Metropoll Araştırma bu sefer vatandaşa sadece oy vereceği partiyi değil "muhalefeti" de sordu.

Metropoll Araştırma tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye’de muhalefet boşluğu olduğunu düşününenlerin oranı yüzde 72 çıktı. 

Muhalefet boşluğu olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23.1 olarak belirlendi.

AK Partililerin yüzde 65.8’i, CHP ve İYİ Partililerin yüzde 75’i, MHP’lilerin yüzde 72’si, DEM Partililerin yüzde 81.4’ü ülkede muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor. 

CHP’lilerden yüzde 25’i muhalefet boşluğu olmadığını düşünüyor. 

Bu oran AK Parti’de yüzde 26.2, MHP’lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23.9, DEM Partilerde bu oran yüzde 14 olarak belirlendi.

Metropoll Araştırma bu sefer vatandaşa sadece oy vereceği partiyi değil "muhalefeti" de sordu.

Etiketler muhalefet muhalefet boşluğu muhalefet anketi anket
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